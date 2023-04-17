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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:23

Заброшенную церковь в Селивановском районе признали памятником истории и культуры

Церковь не использовалась с 1930-х годов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Инспекции госохраны памятников Владимирской области

фото из телеграма Инспекции госохраны памятников Владимирской области

Инспекция госохраны памятников Владимирской области включила заброшенную Успенскую церковь деревни Шульгино Селивановского района в реестр объектов культурного наследия. Об этом ведомство сообщило в своем в телеграм-канале.

Церковь была построена в начале XIX века на средства помещика Муромцева взамен разобранной деревянной. Во второй половине XIX в. в церкви служил иерей Василий Михайлович Ландышев, который в своем доме бесплатно обучал крестьянских детей.

В 1930-х годах церковь была закрыта и не использовалась.