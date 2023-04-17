Заброшенную церковь в Селивановском районе признали памятником истории и культуры

фото из телеграма Инспекции госохраны памятников Владимирской области

Инспекция госохраны памятников Владимирской области включила заброшенную Успенскую церковь деревни Шульгино Селивановского района в реестр объектов культурного наследия. Об этом ведомство сообщило в своем в телеграм-канале.

Церковь была построена в начале XIX века на средства помещика Муромцева взамен разобранной деревянной. Во второй половине XIX в. в церкви служил иерей Василий Михайлович Ландышев, который в своем доме бесплатно обучал крестьянских детей.

В 1930-х годах церковь была закрыта и не использовалась.