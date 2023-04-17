Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 5:56

Жители Владимирской области увидят звездопад

Ожидается до 18 падающих звезд в час
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Владимирской области смогут увидеть первый весенний звездопад – метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад пройдет в ночь с 21 на 22 апреля.

Метеорный поток Лириды – это «хвост» из обломков льда и пыли кометы Тэтчер. В пик звездного дождя ожидается до 18 падающих метеоров в час.

В этот день Луна наблюдению уникального звездопада не помешает. Владимирцам советуют выбирать место для наблюдения без искусственного освещения.