Жители Владимирской области увидят звездопад

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Владимирской области смогут увидеть первый весенний звездопад – метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад пройдет в ночь с 21 на 22 апреля.

Метеорный поток Лириды – это «хвост» из обломков льда и пыли кометы Тэтчер. В пик звездного дождя ожидается до 18 падающих метеоров в час.

В этот день Луна наблюдению уникального звездопада не помешает. Владимирцам советуют выбирать место для наблюдения без искусственного освещения.