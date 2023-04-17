Больше 5 тысяч владимирцев подписали петицию за отставку министра здравоохранения

фото регионального Правительства

Владимирцы активно подписывают петицию за отставку регионального министра здравоохранения Артема Осипова. На сегодняшний день она набрала больше 5,5 тысяч голосов.

Напомним, что петицию создала Лидия Малыгина, мама умершего в ОДКБ ребенка. Изначально женщина требовала лишь отставки чиновника, однако позже документ был отредактирован. В нем мама умершего мальчика просит обеспечить детей необходимой медицинской помощью, потому что в ОДКБ работают лишь 2 хирурга. И это на 250 тысяч детей.

Напомним, что уголовное дело по факту смерти пятилетнего мальчика сейчас расследуют в Следкоме России.