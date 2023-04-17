Во Владимирскую область вернется тепло

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После небольшого похолодания во Владимирскую область вновь вернется теплая погода. Уже сегодня, 17 апреля, температура воздуха днем прогреется до +16 градусов, будет солнечно.

18 апреля синоптики обещают переменную облачность и +14 градусов днем. 19 апреля температура воздуха прогреется до +15 градусов. 20 апреля ожидается солнечная погода и +17 градусов тепла.

В пятницу, 21 апреля, дневная температура не поднимется выше +14. В выходные владимирцев порадует солнечная погода, воздух прогреется до +15, +17 градусов.

Не исключено, что после такой теплой недели мэрия может принять решение об окончании отопительного сезона. Для этого среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов. Уже сейчас многие жители областного центра жалуются на духоту в квартирах.