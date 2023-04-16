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НовостиОбщество16 апреля 2023 13:10

На выборах в Законодательное собрание Владимирской области будет работать 450 камер

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Избирательная комиссия Владимирской области сообщила, как будет организовано видеонаблюдение на предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания.

В ходе рабочей встречи представителей облизбиркома с сотрудниками регионального Министерства цифрового развития было определено примерное количество избирательных участков, оборудованных видеокамерами. Планируется, что объем таких участков будет сопоставим с уровнем прошлого года – видеонаблюдением будут охвачены более 450 помещений для голосования, на которых может проголосовать более 70 процентов избирателей области.

Также камеры будут установлены и во всех 23 территориальных избирательных комиссиях региона, добавили представители облизбиркома.