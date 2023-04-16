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НовостиОбщество16 апреля 2023 11:29

Во Владимирской области из-за половодья нежилой дом рухнул в Оку

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Кадр из видео.

Кадр из видео.

13 апреля в деревне Елино Меленковского района рухнул нежилой дом, стоявший на берегу реки Ока. Видео с падением дома появилось в соцсетях Владимирской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, дом был изначально построен с нарушениями.

- Дом был построен на обрыве. И хозяевам постройки неоднократно говорилось, что это небезопасно, - пояснила Евгения Плаксий, официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области. - В этом году у нас половодье чуть более сильное, чем в предыдущие года, и берег Оки размыло. В итоге, дом не удержался и сполз в реку.

Дом был нежилой и использовался только в летнее время как дача. Так что в результате этого ЧП никто не пострадал.