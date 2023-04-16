У Ковровского района появился свой флаг

Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

14 апреля депутаты Ковровского райсовета узаконили форму нового флага района. Об этом на своей странице в ВК сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"Вчера Ковровский район обрёл свой флаг. Решение об его изготовлении приняли депутаты районного Совета в феврале текущего года. Флаг является официальным символом и вместе с гербом составляет комплекс геральдического обеспечения муниципального образования. Это большое событие для жителей всего Ковровского района", написал депутат.

Флаг представляет собой прямоугольное голубое полотнище, на котором изображены дуб, который является символом мудрости, мощи, выносливости и долголетия, и княжеская шапка, подчёркивающая историческое прошлое Стародубской земли.

Районный флаг главе администрации Вячеславу Скороходову передал глава района Юрий Назаров. Теперь в Ковровском районе есть все три обязательных символа административного объекта: герб, гимн, флаг.