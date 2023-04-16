Синоптики обещают владимирцам на Пасху солнечную погоду

. Фото: Ольга МАКАРОВА

16 апреля православные владимирцы отмечают Пасху. Очень много мероприятий пройдет на улице. Поэтому прогноз погоды на Пасхальное воскресение интересует многих.

Синоптики обещают 16 апреля во Владимире ясную и солнечную погоду. А также достаточно теплую погоду. Днем в воскресенье во Владимире +13 градусов. При этом будет почти безветренно. Порывы ветра будут достигать 4 метров в секунду.

Надо отметить, что по данным Гисметео, во Владимире осадков не предвидится вообще в течение ближайшей недели. Ближайший дождь, по прогнозам синоптиков, ожидается лишь в следующее воскресенье, 23 апреля.