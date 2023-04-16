10 контрактников из Владимирской области отправятся служить в зону СВО

Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Контрактники из Владимирской области отправились к местам несения службы, сообщает официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области.

"10 наших земляков приняли решение служить в рядах ВС РФ по контракту. Но перед тем, как направиться в зону боевых действий, они пройдут подготовку", - сообщили в "белом доме".

Сказать напутственные слова военнослужащим пришли представители военного комиссариата, ветераны боевых действий, представители боевого братства, родные и друзья. Министр региональной безопасности Сергей Полузин пожелал бойцам служить честно, грамотно и вернуться домой с Победой.