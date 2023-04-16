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НовостиОбщество16 апреля 2023 5:01

Школы Владимирской области получили 29 новых автобусов

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

29 новых школьных автобусов отправились в города и районы, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

4 автобуса переданы школам Суздальского района, по 2 машины получили Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский и Юрьев-Польский районы, по 1 – Владимир, Ковров, Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Петушинский, Селивановский и Собинский районы. Все школьные автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости.

"Эти автобусы распределены в регион Правительством РФ, ещё 5 мы приобретём в 2023 году за счёт областного бюджета. В прошлом году благодаря федеральной поддержке область получила 37 единиц транспорта и самостоятельно приобрела 4", написал Александр Авдеев.

Напомним, что ежедневно во Владимирской области более 10 тысяч учеников ездят до 182 школ и обратно.