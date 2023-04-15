На пожаре во Владимире эвакуировали 20 человек

фото с сайта регионального управления МЧС

15 апреля в 3.25 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 27а. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым из квартиры. Пожарные проникли в задымленное помещение, и оперативно ликвидировали горение имущества и внутренней отделки кухни на площади 5 квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуировано 20 человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.