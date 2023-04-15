Во Владимире с застройщика ТЦ "Куб" взыскали 850 тысяч рублей

. Фото: Даниил ОПАРИН

Решением Судогодского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора Владимира о сносе самовольно возведенной постройки – ТЦ «Куб», расположенной на улице Чайковского, дом 5а.

Напомним, здание было построено в 2014 году. Арбитражный суд отказал его владельцу в праве собственности, поскольку торговый центр был возведен с нарушением градостроительных норм и разрешения на ввод в эксплуатацию не выдавалось.

В мае 2015 года Судогодский районный суд признал ТЦ «Куб» самовольной постройкой и постановил его снести. Решение вступило в законную силу только в 2019 году.

Во время проверки областной прокуратурой был установлен факт длительного уклонения застройщика от исполнения судебного решения, а также факты эксплуатации торгового центра в коммерческих целях до ноября 2019 года, неисполнение требований судебных приставов-исполнителей о сносе во вновь установленный срок.

Владельцу торгового центра установлен штраф в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки, начиная с 19 октября 2022 года. Отделением судебных приставов Октябрьского района возбуждено исполнительное производство, в рамках которого с должника в пользу муниципального образования Владимира за истекший период взыскано 850 тысяч рублей, которые перечислены в местный бюджет.

Вместе с тем, решение суда о сносе самовольно возведенной постройки не исполнено, в связи с чем начисление и взыскание неустойки в установленном судом размере будет продолжено до даты его фактического исполнения.