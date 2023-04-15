В Вязниках построят Центр культурного развития

фото регионального Правительства

В Вязниках в микрорайоне Толмачево начинается строительство Центра культурного развития. В современном здании появятся кинозал, концертное пространство со сценой, помещения для студий, хореографический зал, классы для звукозаписи и др. локации. Найти здесь что-то по душе смогут и дети, и взрослые.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы. Бригады выпиливают растительность, убирают мусор. Уже удалось ликвидировать значительный объём сухостоя, сообщает региональное Правительство.

Кстати, выглядеть Центр будет, как в Калужской области.