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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:15

В Вязниках построят Центр культурного развития

Он появится в микрорайоне Толмачево
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

В Вязниках в микрорайоне Толмачево начинается строительство Центра культурного развития. В современном здании появятся кинозал, концертное пространство со сценой, помещения для студий, хореографический зал, классы для звукозаписи и др. локации. Найти здесь что-то по душе смогут и дети, и взрослые.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы. Бригады выпиливают растительность, убирают мусор. Уже удалось ликвидировать значительный объём сухостоя, сообщает региональное Правительство.

Кстати, выглядеть Центр будет, как в Калужской области.