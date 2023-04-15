17 апреля во Владимире отопление отключат в 31 доме

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 апреля на участке магистральной тепловой сети в районе дома №9 на проспекте Строителей будут проводиться ремонтные работы, сообщает городская администрация.

В период с 3 до 22 часов по следующим адресам произойдет отключение теплоносителя: проспект Строителей 3/7; проспект Строителей 5а; проспект Строителей 10, 10а, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16а, 16б, 18, 18a, 18б, 20а, 4, 4а, 6, 6a, 8, 8a; проспект Строителей 7а, 7б, 7в, 7г; проспект Строителей 20, 20б, 20г, 22, 22а, Чернышевского 3.

Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.