Во Владимирской области пройдет кинофорум благотворительного и социального кино

фото предоставлено фондом "Шередарь"

С 20 по 25 апреля на Владимирской земле пройдет VII Кинофестиваль благотворительного и социального кино «Шередарь».

«Работы номинантов отличает техническое качество. В первые годы фестиваля это было больше "хоум-видео" - и по качеству, и по подходам. Сейчас по изображению это вполне профессиональные работы. В этом году добавили «Благотворительность с риском для жизни» - таких работ немного, но они есть и будут прибывать, а также «Короткий фильм», чтобы участники могли лаконично высказаться о важной для них теме в социальных сетях. Выделили в отдельную номинацию студенческие фильмы, чтобы работы могли внутри соотноситься друг с другом с учетом их другого качества. И, наконец, расширили внутреннюю тематику, поскольку увидели тенденцию снимать просветительские - недокументальные - фильмы в стиле медицинского ликбеза», - отметил Виталий Калинин, президент кинофорума «Шередарь», режиссер-документалист.

Всего на конкурс поступило 213 заявок из 28 регионов страны, а также из Армении, Казахстана и Кыргызстана. К участию впервые присоединились авторы из Курганской области, республики Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ульяновской областей, а также Удмуртии.

В шорт-лист конкурса попали 83 работы более 100 авторов со всей страны. Победители определятся по итогам открытых просмотров в рамках Фестиваля.