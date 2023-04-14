В Муромском районе сразу пять деревень отрезало от "большой земли"

фото с сайта регионального управления МЧС

В Муромском районе из-за подъёма уровня воды в Оке произошел перелив двух участков дорог, ведущих в населенные пункты Польцо, Благовещенское, Алешунино, Боровицы, Мартыново. Наибольшая глубина подтопления – до 65 см, наибольшая протяжённость – до 140 метров. В отрезанных населенных пунктах проживает около 100 человек.

Для перевозки населения через подтопленные участки, а также доставки продуктов питания, медикаментов и почты организована работа грузовых автомобилей и плавающих транспортеров.

Сотрудники МЧС держат обстановку на постоянном контроле. В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды, но на работу плавающих транспортеров это не повлияет.

Для обеспечения пожарной безопасности отрезанных населенных пунктов планируется выставление отдельного пожарно-спасательного поста.

Всего же по состоянию на 14 апреля на контроле Главного управления МЧС находятся подтопления 3 участков дорог (кроме Муромского района, подтоплен участок дороги у населённого пункта Мстера Вязниковского района), 78 приусадебных участков в городе Владимире, городе Коврове Собинском и Вязниковском районах.