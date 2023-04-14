Во Владимире владелец "Лексуса" сразу нашел деньги на алименты сыну, как только арестовали его машину

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Во Владимире мужчина, не плативший алименты своему несовершеннолетнему сыну, быстро нашел деньги, как только судебные приставы арестовали его автомобиль. Исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины находилось на контроле в отделении судебных приставов Октябрьского района. Мужчина накопил задолженность по алиментам более 350 тысяч рублей.

Приставы сначала наложили на мужчину ограничение на выезд из страны и предприняли меры по взысканию с него части зарплаты, однако данные меры не повлияли на отца. Тогда, судебным приставом был установлен автомобиль, который находится в собственности должника. В итоге, его «Lexus RX350» был арестован, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с машиной.

После этого мужчина сразу же нашел всю необходимую сумму и погасил задолженность перед мальчиком полностью. Текущие алиментные платежи находятся на контроле судебных приставов.