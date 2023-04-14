Владимир и Суздаль в ближайшие два года ожидает замена водопровода и канализации

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале анонсировал глобальную перезагрузку региональной системы ЖКХ.

"В прошлом году мы начали модернизацию ЖКХ области. Стартовало дорогостоящее строительство котельных и теплосетей в Александрове и Гусь-Хрустальном. В 2023-2024 годах из федерального бюджета привлечём почти 1 млрд рублей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда развития территорий на 2023–2027 годы", написал Авдеев.

Дополнительно к этому миллиарду регион получит из федерального бюджета 642 млн рублей на реализацию программы «Чистая вода». А областной бюджет добавит на модернизацию ЖКХ 427 млн рублей.

На что пойдут деньги? В ближайшие два года на них заменят котельные и теплосети в Александрове, Карабанове, Струнине и Кольчугине. Во Владимире произойдет замена водопровода и канализации. А в Суздале к его 1000-летию модернизируют водопровод, канализацию, теплосети и реконструируют водозабор.