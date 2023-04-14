В Кольчугино мужчина поссорился с собутыльником и заколол его

Фотограф: Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4226864/.

В Кольчугино в суде будут рассматривать дело о кровавой расправе местного жителя над знакомым, с которым тот поссорился под воздействием алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 29 января 2023 года в гости к мужчине, которого теперь обвиняют в убийстве, пришли трое его знакомых. В ходе потребления спиртного между приятелями произошел конфликт, переросший в драку, и гости собрались уходить. Когда последние оделись и стояли у входной двери, хозяин квартиры взял на кухне два кухонных ножа, подошел к одному из друзей и заколол его, нанеся не менее 9 ударов в голову, шею, грудную клетку и левую руку. Двое других гостей сумели убежать из квартиры. Заколотый мужчина умер вскоре от обильной кровопотери.

Вину в совершённом преступлении злоумышленник признал частично, пояснив, что лишь оборонялся. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кольчугинский городской суд.