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Во Владимирской области за I квартал 2023 года родилось 2082 ребенка. Из них мальчиков — 1057, девочек - 1025, двоен — 16. Статистику приводит Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.

Также в министерстве назвали самые популярные и самые редкие имена среди родившихся малышей. Оказалось, что владимирцы очень любят называть своих детей Артемами, Максимами и Александрами (среди мальчишек), а также Софьями, Алисами и Аннами (среди девочек). К редким именам в министерстве отнесли такие, как Серафим, Платон, Леонард; Амиля, Леона, Матильда.

Чаще всего впервые мамами становились женщины в возрасте 27 лет, мужчины отцами становились в основном в 28 лет. Второй ребенок чаще рождался у 28-летних женщин и 33-летних мужчин. В 735 семьях появился первый малыш, у 396 семей — третий ребенок, в 88 семьях - это уже пятые-десятые дети.