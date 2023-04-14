В Юрьевце прошли общественные слушания по проекту благоустройства нового сквера

фото городской администрации

В микрорайоне Юрьевец состоялись общественные слушания по проекту благоустройства сквера на улице Всесвятской.

На слушаниях присутствовали глава администрации Ленинского района Сергей Литвинкин, заместитель начальника Управления архитектуры и строительства Олеся Авдонина, представитель общественной организации Павел Кутузов, жители микрорайона.

В сквере планируют сделать детскую площадку, площадку для ворк-аута и площадку для выгула собак. Антивандальные лавочки планируют выполнить из экологически чистого материала. Светильники будут светодиодные, сообщают в мэрии.

Напомним, что в прошлом году проект по благоустройству сквера на улице Гвардейской занял второе место, чиновники обещали привести его в порядок. Но позже выяснилось, что на площадке проходят коммуникации. Тогда чиновники нашли для сквера другое место, как раз на улице Всесвятской, однако, чтобы его благоустроили, необходимо снова принять участие в онлайн-голосовании. Голосование по проекту благоустройства сквера стартует 15 апреля.