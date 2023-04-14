В Суздальском районе женщина зарезала подругу и уехала гулять

Фото регионального Следкома

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство". В совершении преступления подозревается 47-летняя подруга потерпевшей.

В ходе следствия установлено, что около 18 часов 7 апреля 2023 года подозреваемая приехала к своей подруге в село Суходол Суздальского района. Они выпили, гостья осталась ночевать у приятельницы. Утром они поссорились, подозреваемая схватила нож и нанесла два удара в область груди. От полученного ранения 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщают в Следкоме, после убийства женщина, никому не сообщив о содеянном, поехала погулять во Владимир, после чего, переночевав в Боголюбово, уехала в Нижний Новгород, где и была задержана сотрудниками органов внутренних дел. Вину она признала.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.