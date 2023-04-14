Во Владимире почти четверть рекламных щитов висели без разрешения на установку

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Проверка областной прокуратуры показала, что из 198 билбордов на улицах Владимира 48 были установлены без разрешений и необходимых договоров. При этом 19 несанкционированных рекламных щитов находятся на муниципальной земле.

В большинстве случаев, по истечении сроков ранее заключенных договоров, мер к демонтажу или надлежащему оформлению правоотношений на новый срок со стороны уполномоченного учреждения — МКУ "Управление наружной рекламы и информации города Владимира" — не предпринималось, уточняют в надзорном ведомстве.

Собственники пяти рекламных конструкций вообще неизвестны. Кроме того, документы для ряда торгов на установку билбордов составлены таким образом, чтобы ограничить круг потенциальных участников. Чиновники разрешили установить 13 рекламных щитов на разделительных полосах дорог, что создавало угрозу безопасности участников дорожного движения.

Проверка прокуратуры выявила признаки аффилированности одного из сотрудников МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» с представителями организации, осуществляющей рекламную деятельность.

В адрес главы города Владимира и начальника УМВД России по городу Владимиру внесены представления, устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры.