Владимирская область оснащена лесопожарной техникой на 94 процента

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С 14 апреля по 14 октября во Владимирской области установлен пожароопасный сезон. Начат авиационный мониторинг ситуации, усилено наземное патрулирование лесов, работа диспетчерской службы стала круглосуточной.

На территориях лесного фонда дежурят мобильные группы. Круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах проводится с использованием информационной системы ИСДМ-Рослесхоз и системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Для ликвидации лесных пожаров в регионе сформированы 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц пожарной техники – автоцистерны, тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы, лесопожарные машины, грузовые и легковые автомобили, автобусы.

- Комплектование техникой – один из самых важных показателей готовности. Наш регион оснащен техникой на 94 процента, это один из самых высоких показателей в ЦФО, – отметил министр лесного хозяйства региона Евгений Малышев.

Накануне в филиалы Владлесхоза переданы еще 16 единиц лесопожарной техники. Это 7 автомобилей УАЗ, 5 внедорожников «Нива Легенд» и 4 полноприводные автоцистерны. В 2022 году было закуплено ещё 10 видеокамер системы «Лесохранитель», всего их стало 60.