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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:10

Во владимирской колонии ФСБ обнаружила сторонников террористов

Они получили от 8 до 13 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятеро выходцев из центральноазиатских республик признаны виновными в содействии терроризму, сообщает управление ФСБ по Владимирской области.

Противоправная деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность на территории РФ запрещена) была выявлена владимирскими силовиками во взаимодействии с региональным управлением ФСИН.

Мужчины отбывали сроки в одном из исправительных учреждений ФСИН во Владимирской области. Они хотели вовлечь других заключенных в террористическую деятельность после освобождения.

Как сообщают в региональном ФСБ, обвиняемые призывали других осужденных к совершению террористических актов на территории Российской Федерации, а также к выезду в Сирию для осуществления террористической деятельности под эгидой МТО "Исламское государство" (деятельность на территории РФ запрещена).

В апреле этого года трое мужчин приговорены к 13, 12 и 11,5 годам лишения свободы. Двое, заключившие досудебные соглашения и сотрудничавшим со следствием, получили по 8 лет.