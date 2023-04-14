В Радужном безработный напал на мужчину и украл телефон с документами

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 апреля в дежурную часть в Радужном обратился местный житель. Он пояснил, что, когда он ожидал на остановке автобуса, к нему подошел незнакомый мужчина и начал конфликтовать. Затем, ударив кулаком по лицу, похитил недорогой мобильный телефон и документы.

В течение трех часов оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение грабителя. Им оказался ранее судимый 46-летний безработный местный житель. Полицейские изъяли у него похищенные телефон и документы, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Также в отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В разное время в марте текущего года мужчина избил двух бывших сожительниц, а также своего знакомого, с которым выпивал.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.