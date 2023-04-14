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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:47

Водителя автобуса, из-за которого произошло ДТП в Судогодском районе, отдали под суд

Из-за него два человека получили серьезные травмы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото областной прокуратуры

фото областной прокуратуры

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Гусь-Хрустального. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что 13 декабря прошлого года мужчина, управляя рейсовым автобусом марки «КАВЗ 4238-72», вез пассажиров из Гусь-Хрустального во Владимир. Как сообщает областная прокуратура, водитель двигался со скоростью более 90 км/ч и в районе 294 км автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» пересёк разметку, обозначающую край проезжей части, и столкнулся с дорожным ограждением. После чего автобус опрокинулся.

В салоне находилось 37 пассажиров, два человека получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В ходе расследования водитель свою вину в совершении преступления признал полностью.

Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд.