Во Владимирской области 14 апреля коронавирус подтвержден у 55 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 апреля лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 случаев во Владимире, 7 - в Ковровском, по 6 - в Муромском и Гусь-Хрустальном, 4 - в Гороховецком, по 3 заболевших в Александровском и Собинском районах, по 2 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, по 1 - в Петушинском, Судогодском, Меленковском, Вязниковском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184248 случаев заболевания (50998 сл. в г. Владимире, 20018 сл. в Муромском, 21830 сл. в Ковровском, 6547 сл. в Петушинском, 8849 сл. в Кольчугинском, 11238 сл. в Александровском, 7366 сл. в Юрьев-Польском, 16621 сл. в Гусь-Хрустальном, 1760 сл. в Судогодском, 3652 сл. в Собинском, 2086 сл. в г. Радужный, 5975 сл. в Киржачском, 4265 сл. в Камешковском, 3379 сл. в Гороховецком, 4685 сл. в Меленковском, 6200 сл. в Вязниковском, 6388 сл. в Суздальском, 2391 сл. в Селивановском).