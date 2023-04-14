Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 6:39

Жительница Владимира подала в суд на застройщика из-за шума в батарее

Оказалось, что шум происходил из-за производственного брака чугунного радиатора отопления
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Владимира, проживающая в новостройке, обратилась в суд с исковым заявлением к управляющей компании и застройщику с требованиями устранить шум в радиаторе отопления.

Она рассказала, что во время отопительного сезона в гостиной комнате квартиры происходит шум, который издается движением теплоносителя в стояке отопления. Управляющая компания и застройщик проблему проигнорировали. Заключением «Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» установлено, что уровень шума не соответствует установленным требованиям.

В ходе судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что шум происходил из-за производственного брака чугунного радиатора отопления, установку которого производил застройщик дома. На момент обращений истца дом находился на гарантии.

Суд обязал компанию-застройщика дома устранить нарушения санитарного законодательства, обеспечить в гостиной комнате в квартире женщины уровень шума в пределах нормы в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.