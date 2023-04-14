В Селивановском районе произошел крупный пожар

Фото с сайта регионального управления МЧС

14 апреля в 4.25 поступило сообщение о загорании 4 строений: жилого и нежилого домов, дома под дачу и гаража. Пожар произошел в дерневне Делово Селивановского района.

- На момент прибытия наблюдалось открытое горение. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Пожарные ликвидировали огонь, не допустив его перехода на другие дома Общая площадь пожара составила 252 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Для координации обстановки на место пожара выезжал начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 22 человека личного состава и 8 единиц техники. Помощь в тушении пожара оказали пожарные добровольной пожарной команды «Новлянка» в составе 2 человек и 1 единицы техники.