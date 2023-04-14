Во Владимирской области семьи участников СВО получили льготу на покупку древесины

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Депутаты Заксобрания приняли закон о льготной покупке древесины семьями участников СВО.

Новая мера социальной поддержки адресована в первую очередь семьям, проживающим в сельской местности, а именно, в частных домах на печном отоплении. Бойцы СВО и их близкие отныне смогут без очереди и по льготе купить дрова, а при необходимости, и строительный лес.

Полномочия по формированию списков и наделов для заготовки древесины находятся у областного министерства лесного хозяйства. В ведомстве поясняют, что вопрос решается на основании договора купли-продажи лесных насаждений без проведения аукциона. Договор заключается в порядке очередности. Очередь на древесину есть, особенно строительную. Лесных наделов много, но участки зачастую находятся в аренде у различных структур и организаций. Кроме того, заявители часто просят лес хвойной породы, а его объемы ограничены.

В зависимости от цели использования в регионе действуют нормативы заготовки древесины: ·для строительства жилых домов – до 150 куб. м один раз в 50 лет на семью либо одиноко проживающего гражданина; для ремонта и реконструкции жилых домов и надворных построек – до 30 куб. м один раз в 10 лет; для строительства надворных построек – до 25 куб. м один раз в 30 лет; для отопления жилых домов – до 20 куб. м ежегодно; для отопления бань – до 5 куб. м ежегодно.