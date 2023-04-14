фото со страницы Минздрава Владимирской области

Кольчугинская ЦРБ получит новый рентгеновский аппарат и маммограф. Контракт на поставку маммографа на сумму 15,5 миллионов рублей заключили 7 апреля. Больница его получит в августе этого года. В апреле определится поставщик цифрового рентгеновского аппарата. Сейчас проходит аукцион.

В этом году Кольчугинская центральная районная больница получит наибольшее количество единиц медицинского оборудования среди всех медицинских учреждений области. Кроме маммографа и рентген-аппарата поступит еще 118 единиц техники.

Для медицинских организаций области в этом году закупят 468 единиц медоборудования на сумму 103 млн. рублей.