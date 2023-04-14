В Собинке будут судить водителя автобуса, из-за которого в ДТП погибла пассажирка

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Ивановской области. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что ночью 5 мая 2022 года мужчина, управляя автобусом марки «Merсedes – Benz 22360 C», ехал по средней полосе проезжей части автодороги «М7 Волга» со стороны Москвы в сторону Владимира по территории Собинского района. В салоне автобуса находились две пассажирки, которые были не пристегнуты.

Водитель обнаружил, что правая пассажирская дверь автобуса закрыта не до конца. Не остановив автобус, мужчина стал пытаться ее закрыть, но потерял контроль над автобусом и наехал на отбойник. После чего автобус опрокинулся. Одна пассажирка погибла, второй причинён тяжкий вред здоровью, сообщают в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.