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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:21

Владимирские лесники получили новую лесопожарную технику

Машины отправятся в 8 районов области
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото регионального Правительства

Фото регионального Правительства

13 апреля на аэродроме «Семязино» состоялась передача ключей от новой лесопожарной техники филиалам Владимирского лесхоза.

Государственному автономному учреждению «Владлесхоз» и его филиалам: Андреевскому (Судогодский район), Вязниковскому, Гусевскому, Ковровскому, Меленковскому, Петушинскому, Собинскому и Юрьев-Польскому переданы 7 полноприводных УАЗов, 5 внедорожников «Нива Легенд» и 4 автоцистерны АЦ 2,5-40. Современные автомобили обладают повышенной проходимостью, оснащены специализированным оборудованием, в том числе для тушения пожаров в самых отдалённых участках лесного фонда.

В ближайшее время планируется закупить большой пожаронасосный автомобиль, который способен подавать воду на расстояние до 3 километров. Машина поступит на вооружение Владимирского лесхоза.