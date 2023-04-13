Владимирские лесники получили новую лесопожарную технику

Фото регионального Правительства

13 апреля на аэродроме «Семязино» состоялась передача ключей от новой лесопожарной техники филиалам Владимирского лесхоза.

Государственному автономному учреждению «Владлесхоз» и его филиалам: Андреевскому (Судогодский район), Вязниковскому, Гусевскому, Ковровскому, Меленковскому, Петушинскому, Собинскому и Юрьев-Польскому переданы 7 полноприводных УАЗов, 5 внедорожников «Нива Легенд» и 4 автоцистерны АЦ 2,5-40. Современные автомобили обладают повышенной проходимостью, оснащены специализированным оборудованием, в том числе для тушения пожаров в самых отдалённых участках лесного фонда.

В ближайшее время планируется закупить большой пожаронасосный автомобиль, который способен подавать воду на расстояние до 3 километров. Машина поступит на вооружение Владимирского лесхоза.