Вязниковские коровы бьют рекорды по надоям

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Вязниковские сельхозпредприятия и фермеры с начала года достигли отличных результатов по надою молока. Об этом у себя на странице в ВК сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"32,5 килограмма в среднем на одну корову в сутки. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 8,5 килограмма. На сегодня это лучший результат во всей Владимирской области", - написал депутат.

Также Игорь Игошин уточнил, что местное поголовье насчитывает 1175 коров. А валовый надой по сравнению с предыдущим годом увеличился на 11,6 тонны. Залог успеха вязниковские аграрии видят в правильном формировании кормовой базы, реализации передовых методик, поддержке со стороны государства.