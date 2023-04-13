Во Владимирской области парады на День Победы пройдут во Владимире, Коврове и Муроме

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил у себя в телеграм-канале, что в 33 регионе в рамках празднования 9 Мая намечено более 12 тысяч мероприятий. Главными из них станут парады, которые пройдут во Владимире, Коврове и Муроме.

"Бойцы СВО и члены их семей наряду с ветеранами станут почётными участниками торжеств. Артисты Владимирской области поедут поздравить с Днём Победы бойцов в зоне СВО", написал Александр Авдеев.

напомним, что во Владимирской области проживает 5937 ветеранов и более 62 тысяч «детей войны». Власти сообщают, что на выплаты ветеранам и детям войны в бюджете региона запланировано свыше 363 млн рублей. Деньги уже выделены.