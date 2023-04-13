Владимирские врачи помогли пациенту с ДЦП

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На днях в отделении травматологии и ортопедии ОКБ помогли улучить качество жизни пациенту с ДЦП.

Молодой человек 19 лет попал в руки опытного врача-травматолога-ортопеда Валерия Красильникова, когда оформлял документы на инвалидность. Врач предложил провести несколько операций для улучшения качества жизни. При поступлении в отделение у пациента стопа находилась в искривленном положении из-за спастического процесса, то есть мышца сократилась и не давала молодому человеку выпрямить стопу. Нога была короче на 3 см. Врач провел одномоментно две операции.

«Сначала пациент лежал на животе, чтобы был обеспечен доступ к икроножной мышце. Провели пластику сухожилия, удлинив его. Затем перевернули пациента, наложили аппарат внешней фиксации и выполнили остеотомию (рассекли кости, для их последующего постепенного удлинения)», - рассказал Валерий Красильников.

Молодой человек поблагодарил врача за оказанную помощь, медицинский персонал отделения за доброе отношение и заботу в период восстановления.