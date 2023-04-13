Строительство Рпенского проезда во Владимире идет по графику

фото регионального Правительства

Во Владимире продолжаются строительные работы на Рпенском проезде, которые не прекращались даже в зимой. Строительство идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Генеральный подрядчик – ГУП «ДСУ-3».

На сегодняшний день ведется уплотнение щебеночного основания будущей дороги со стороны улицы Мира. Затем на нем будет сделано основание из пористого асфальтобетона и уложено два слоя покрытия: первый – из асфальтобетонной смеси Б-1 и верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщает региональное Правительство.

На мостовом переходе продолжается бетонирование опорных строений, потом будут устроены слои гидроизоляции и защитный площадью более 3500 кв. м, а также двухслойное покрытие из асфальтобетонной смеси Б-1 и щебёночно-мастичного асфальтобетона.

При строительстве Рпенского проезда используются материалы только российских производителей: щебень – из южных регионов России, битум – из Нижегородской области.