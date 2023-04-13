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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:31

Строительство Рпенского проезда во Владимире идет по графику

Сейчас ведется уплотнение щебеночного основания будущей дороги со стороны улицы Мира
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Во Владимире продолжаются строительные работы на Рпенском проезде, которые не прекращались даже в зимой. Строительство идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Генеральный подрядчик – ГУП «ДСУ-3».

На сегодняшний день ведется уплотнение щебеночного основания будущей дороги со стороны улицы Мира. Затем на нем будет сделано основание из пористого асфальтобетона и уложено два слоя покрытия: первый – из асфальтобетонной смеси Б-1 и верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщает региональное Правительство.

На мостовом переходе продолжается бетонирование опорных строений, потом будут устроены слои гидроизоляции и защитный площадью более 3500 кв. м, а также двухслойное покрытие из асфальтобетонной смеси Б-1 и щебёночно-мастичного асфальтобетона.

При строительстве Рпенского проезда используются материалы только российских производителей: щебень – из южных регионов России, битум – из Нижегородской области.