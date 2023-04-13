В Коврове охранник зарезал собутыльника из-за долга за аренду квартиры

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ковровским городским судом вынесен приговор по обвинению в убийстве.

Установлено, что 25 декабря 2021 года мужчина со знакомыми находились в бытовке поста охраны, расположенной на территории строящегося объекта, где выпивали. Из-за несвоевременной оплаты аренды квартиры у женщины между мужчиной и ее сожителем произошел конфликт. Они начали драться. После нанесенных побоев должник взял нож и нанес несколько ударов в грудь сожителю женщины. Тот скончался на месте.

Подсудимый вину признал частично, пояснил, что защищался, от дачи показаний отказался. Ему назначили 8 лет исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд учел частичное признание вины и раскаяние; извинения, принесённые потерпевшей, противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления; активное способствование расследованию, состояние здоровья; наличие несовершеннолетнего ребёнка; оказание помощи родственникам.