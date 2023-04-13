Во Владимире началось благоустройство "Кутузовского сквера"

фото с сайта городской администрации

Во Владимире приступили к ремонту общественных пространств, благоустройство которых проводится по программе «Формирование комфортной городской среды». На программу направлено более 98 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Уже начали работы по благоустройству сквера в районе дома № 52 по проспекту Ленина. Власти хотят присвоить ему имя героя России Романа Кутузова.

Контракт выиграла московская компания "Ковчег". Стоимость работ - 17,98 млн. руб. В сквере заменят тротуарную плитку, установят освещение, лавочки, урны. Поставя качалку-балансир, канатный переход, качели на стойках «Гнездо», карусель с рулем, додекаэдры. Появится в сквере и парковка для детских колясок и велосипедов с навесом. Работы должны быть завершены до конца июля.

Кроме сквера, начнутся работы первого этапа благоустройства площади Победы и ремонт 35 дворов. А именно: пр-т Строителей, 21 и 23,; ул. Комиссарова, 4 и 35; ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а; ул. Лермонтова, 43; ул. Добросельская, 201-б; ул. Юбилейная, 38-а; ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6; Сущевский проезд, 1; Октябрьский пр-т, 45; ул. Растопчина, 61; ул. Сурикова, 24; пр-т Ленина, 47-а; ул. Василисина, 17; ул. Модорова, 4; ул. Верхняя Дуброва, 37; ул. Кирова, 17; ул. Ново-Ямская, 2 и 23; ул. Полины Осипенко, 15; ул. Тракторная, 7-а; ул. Песочная, 11; ул. Институтский городок, 6; ул. Ильича, 11; ул. Лакина, 131; ул. Нижняя Дуброва, 39; ул. Тихонравова, 8 и 10; ул. Безыменского, 11 и 18-а; ул. Михалькова, 2.