В Киржачском районе мужчина сделал из зажигалки пистолет

фото с сайта областного УМВД

11 апреля дознавателями Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя одной из районных деревень, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В начале апреля полицейские обнаружили в частном доме мужчины незаконно хранящийся неавтоматический однозарядный гладкоствольный пистолет, предназначенный для стрельбы. Мужчина свою вину отрицать не стал и пояснил, что самостоятельно внес конструктивные изменения в зажигалку - пистолет, переделав ее в боевое оружие мелкого калибра, сообщили в областном УМВД.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.