Владимирские спасатели ищут поджигателей травы с воздуха

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

С повышением среднесуточных температур и отсутствием осадков значительно возрастает количество ландшафтных пожаров. Для ежедневного контроля за обстановкой задействованы наземные и воздушные патрульные группы. Цель таких рейдов - выявление поджигателей и очагов ландшафтных пожаров на начальной стадии для недопущения распространения.

Так, 12 апреля такой рейд прошёл в СНТ микрорайона Энергетик. Сотрудники МЧС при помощи беспилотных летательных аппаратов провели разведку по выявлению ландшафтных пожаров. Наземная патрульная группа с использованием квадроцикла и специальной установки для тушения пожаров обследовала прилегающую территорию к СНТ. В ходе мониторинга возгораний обнаружено не было.

Инспектор по пожарному надзору провёл с жителями прилегающего СНТ профилактические беседы.

С начала 2023 года во Владимирской области зарегистрировано 93 очага природных пожаров на общей площади 94 гектаров. Из них 57 - в населённых пунктах и 36 - вне населённых пунктов.