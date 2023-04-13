Во Владимирской области ко Дню Победы готовят 12 тысяч мероприятий

. Фото: Алексей СУХОВ

12 апреля прошло заседание комитета по подготовке к празднованию во Владимирской области 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В регионе проживает 5937 ветеранов и более 62 тысяч «детей войны». На выплаты предусмотрено более 363 миллионов рублей.

Запланировано множество концертов, выставок, открытых кинопоказов. Традиционно во всех муниципальных образованиях пройдут торжественные мероприятия, памятные и патриотические акции и программы. Среди них – «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Письмо Победы» и «Окна Победы». В рамках празднования Дня Победы в регионе намечены более 12 тысяч событий.

Непосредственно 9 мая состоятся торжественные митинги и программы. Самые масштабные пройдут во Владимире, Муроме и Коврове.

Глава региона рекомендовал предусмотреть самые комфортные для ветеранов форматы праздничных мероприятий. Так, уже в прошлые годы агитбригады артистов устраивали специально для героев Победы концерты под их окнами.

Бойцы СВО и члены их семей наряду с ветеранами станут почётными участниками праздничных мероприятий. Артисты Владимирской области намерены поздравить с Днём Победы земляков и соотечественников в зоне СВО: для них готовится выездная концертная программа.