Комитет по аграрной политике Заксобрания Владимирской области возглавил Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков. Фото с сайта регионального отделения партии "Единая Россия".

13 апреля на внеочередном собрании Заксобрания Владимирской области депутаты выбрали нового председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Им стал представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Рожков.

Депутаты выбрали его кандидатуру единогласно, правда сначала спросили, справится ли он со всеми обязанностями, что у него есть. Дмитрий Рожков, ответил, что проблем с дополнительной нагрузкой у него нет.

Напомним, что необходимость избрания нового председателя аграрного комитета ЗС возникла после того, как бывший председатель Павел Антов трагически погиб на отдыхе в Индии 24 декабря 2022 года.