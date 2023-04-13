Владимирец до смерти забил сожительницу за отказ идти домой

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Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

Установлено, что вечером 29 мая прошлого года мужчина вместе со своей сожительницей пришёл в гости к своим знакомым, с которыми стали выпивать. Утром следующего дня осужденный сказал женщине, что пора собираться домой, но та отказалась.

Рассердившись, злоумышленник нанёс лежащей на полу потерпевшей не менее 10 ударов кулаками по голове и не менее 3 ударов ногами по туловищу. Смерть женщины наступила в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира от тяжёлой черепно-мозговой травмы, сообщили в областной прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.