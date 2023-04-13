Экс-замначальника колонии Ковровского района будут судить за взятки

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Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника колонии в поселке Пакино Ковровского района. Он обвиняется в получении взятки.

Установлено, что мужчина, занимая указанную должность, получил от двух осужденных взятки - деньги, наручные часы и мобильный телефон - на общую сумму более 286 тысяч рублей за предоставление им возможности пользоваться запрещенными предметами, употреблять алкогольные напитки и неразрешённые продуты питания, а также непривлечение к дисциплинарной ответственности за совершаемые нарушения, сообщает областная прокуратура.

Деньги были перечислены на расчетный счет знакомой обвиняемого, которая была не осведомлена о преступном сговоре.

Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.