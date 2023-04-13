Во Владимирской области за три месяца мошенники украли больше 200 миллионов рублей

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По итогам трех месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 914 случаев хищений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и интернета. Материальный ущерб, причинённый доверчивым гражданам, превысил 200 миллионов рублей, сообщают в областной прокуратуре.

Только за первую декаду апреля совершено уже более 50 таких преступлений. В связи с этим прокуратура области призывает жителей региона более бдительно относиться к неожиданным звонкам, в том числе на стационарный телефон, от неизвестных лиц под видом работников банка, сообщающих о подозрительных операциях по карте, оформленных кредитах и необходимости перевода денег на безопасный счёт. Номер входящего вызова с целью обмана собеседника может быть подменён на схожий или полностью идентичный номеру отдела полиции или банка.

При этом потерпевшим, как правило, предлагается проследовать в салоны сотовой связи, офисы банков, где денежные средства переводятся через кассиров или терминалы оплаты на неизвестные счета злоумышленников.

В случае получения звонков с требованиями о передаче денежных средств следует незамедлительно прекращать общение, не совершать каких-либо операций по переводу денег и обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112.