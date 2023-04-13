Во Владимире на Суздальском проспекте горел автобус

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

12 апреля в 16.22 поступило сообщение о пожаре автобуса во Владимире на Суздальский проспекте, у д. 4 б. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел моторный отсек у автобуса. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.