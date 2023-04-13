Во Владимире по решению суда расселили аварийный дом

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Прокуратурой было установлено, что обратившиеся проживают в доме № 5-а по ул. Ноябрьская мкр. Юрьевец, который ещё в 2016 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Согласно экспертной оценке, проведенной администрацией Владимира, уже тогда состояние несущих конструкций здания 1952 года постройки (фундаментов, перекрытий, крыши и кровли) являлось аварийным, физический износ составлял 62%.

Со временем ненадлежащее состояние основных несущих конструкций здания усугубилось. Из-за аварийного состояния крыши и повышенной влажности повсеместно произошло разрушение отделочных слоев, внутри жилых помещений имеются обширные следы плесени. Деревянные элементы полов первого этажа поражены гнилью, водопроводная система вышла из строя. Однако на момент прокурорской проверки в 8 квартирах были зарегистрированы и продолжали проживать 26 собственников и нанимателей жилых помещений, в том числе малолетние дети.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд с требованием об обязании администрации города незамедлительно предоставить нанимателям помещений благоустроенные жилые помещения, а собственникам - их выкупную стоимость.

В настоящее время администрацией собственникам квартир выплачена денежная компенсация, с остальными жильцами заключены договоры социального найма.