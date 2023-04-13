Зарплаты во Владимирской области на 16 процентов меньше, чем в среднем по стране

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии марта, открытые в разных регионах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы.

Первое место по России заняла Магаданская область – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 рублей, что на 34 712 рублей больше, чем в целом по России (58 248). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (84 507 рублей), на третьем – Чукотский автономный округ (82 590 рублей).

Средняя предлагаемая зарплата во Владимирской области составила 48 792 рубля, что на 16% (или на 9 456 руб.) меньше, чем по стране.

По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение во Владимирской области выросло на 4 057 рубля. Сегодня в регионе открыто около 9,6 тысячи вакансий, из них 4% предлагают заработную плату от 150 тысяч руб.